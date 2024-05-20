تقرير: إيران قد تجري انتخابات رئاسية بحلول نهاية الشهر المقبل

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أنه قد يتم إجراء انتخابات رئاسية في إيران بحلول نهاية يونيو المقبل، وذلك عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية أمس الأحد.

وأضافت إسنا نقلا عن متحدث باسم هيئة الانتخابات، أنه تم طرح 28 يونيو كتاريخ محتمل ، مع بدء تسجيل المرشحين في 28 مايو الحالي.

ويتعين اعتماد المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور ، وهو هيئة تتألف من كبار رجال الدين ومسؤولين قانونيين نزعت في الماضي إلى استبعاد المرشحين المؤيدين للاصلاح.

يذكر أن الرئيس الإيراني يتم انتخابه بالشكل المباشر لفترة ولاية مدتها أربع سنوات. وجرى انتخاب رئيسي في يونيو 2021.

ويعمل الرئيس كرئيس للحكومة ولكن ليس كرئيس للدولة.

ويملك المرشد الأعلي لإيران آية الله خامنئي القول الفصل في جميع الأمور الاستراتيجية.