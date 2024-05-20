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أعلن مكتب الإحصاء الإيطالي "آيستات" اليوم الاثنين استمرار تراجع ناتج قطاع التشييد في إيطاليا خلال مارس الماضي للشهر الثاني على التوالي.

وذكر مكتب الإحصاء أن ناتج قطاع التشييد انكمش خلال مارس الماضي بنسبة 9ر1% شهريا، بعد انكماشه بنسبة 3% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه سجل القطاع نموا سنويا بمعدل 8ر3% وهو أقل معدل سنوي منذ 10 شهور، بعد نموه بمعدل 4ر7% سنويا خلال فبراير الماضي.

كما أظهرت البيانات تراجع ناتج قطاع التشييد خلال مارس بنسبة 1ر5% سنويا مقابل نموه بمعدل 4ر12% خلال فبراير بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، ليسجل أول انكماش سنوي له منذ حوالي عام.