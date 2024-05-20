 مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف بدعم من أرباح أسهم شركات الصناعات الدفاعية - بوابة الشروق
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مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف بدعم من أرباح أسهم شركات الصناعات الدفاعية

بروكسل-(قنا)
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 11:34 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 11:34 م

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولاتها على ارتفاع طفيف اليوم، بدعم من أرباح أسهم شركات الصناعات الدفاعية، لكن المكاسب ظلت محدودة مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية في ظل عدم اليقين إزاء توقعات خفض أسعار الفائدة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1% ليغلق دون المستويات القياسية المرتفعة التي سجلها الأسبوع الماضي، حيث قادت المكاسب أسهم قطاع الطيران والدفاع إذ صعدت 1.9%.

وزادت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.8% قبل صدور نتائج الربع الأول لشركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع. وانخفض سهم فولكس فاجن 1.7% بعد أن خفض مورجان ستانلي تصنيف شركة صناعة السيارات، فيما ارتفع سهم إيرباص 1.2%.

وحد من مكاسب الأسهم أيضا ارتفاع عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو لليوم الثاني، مع انتظار الأسواق بيانات جديدة عن نشاط الشركات في منطقة اليورو هذا الأسبوع، والتي يمكن أن توفر أدلة على المسار النقدي للبنك المركزي الأوروبي.

 

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