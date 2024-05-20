ضبط 400 أسطوانة غاز قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، اليوم الاثنين، حملة برئاسة مصطفى غريب، مأمور الضبط القضائي، استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بتمكن التجارة الداخلية من شن حملات بمدينة أبو المطامير، أسفرت عن ضبط 400 أسطوانة بوتاجاز منزلية تم التصرف فيها لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 20 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مصدرها، وضبط محطات خدمة تمويل السيارات لعدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية، ومحلات البقالة الحرة غير معلن عن أسعار بيع المواد الغذائية في مكان واضح وظاهر أمام الجمهور.

تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.