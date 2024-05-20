انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الأمنية والعسكرية في مجلس التنسيق السعودي - القطري بالرياض

شارك الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بالاجتماع الثاني للجنة الأمنية والعسكرية في مجلس التنسيق القطري - السعودي، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتوقيع على محضر الاجتماع.

وشارك في الاجتماع من الجانب القطري بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية، وفريق عمل اللجنة الأمنية والعسكرية في مجلس التنسيق القطري - السعودي وعدد من كبار المسئولين والضباط من الجانبين.



