السعودية تعلن أنها مستعدة لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية

أعلنت السعودية مساء الأحد أنها مستعدة لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية بشأن البحث عن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان" أن حكومة المملكة تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحية التي تقل للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له".

وأكدت "وقوف المملكة إلى جانب إيران في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

يشار إلى أنه في وقت سابق من يوم الأحد، تعرضت طائرة هليكوبتر ضمن موكب لإبراهيم رئيسي، مكون من 3 طائرات، لحادث، حسب التلفزيون الإيراني الرسمي.