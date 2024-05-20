البرلمان الفيتنامي يصوت لصالح تولي تران ثانه مان رئاسة البرلمان

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وافقت الجمعية الوطنية في فيتنام على تولي تران ثانه مان رئاسة الجمعية في ولاية تنتهي في عام 2026.

جاء هذا خلال تصويت في الجمعية تم إجراؤه عصر اليوم الاثنين، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن الحزب الشيوعي الفيتنامي اختار أول أمس السبت وزير الأمن العام ليصبح الرئيس الجديد للبلاد، بعد ما يقرب من شهرين من استقالة الرئيس الفيتنامي السابق وسط حملة على الفساد.

وذكر الحزب الشيوعي الفيتنامي في بيان أنه اختار تاو لام رئيسا جديدا بعد اجتماع استمر ثلاثة أيام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي في هانوي.

وينظر إلى لام على أنه متشدد عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الحركة الديمقراطية الفيتنامية.

وسجن العديد من النشطاء والمعارضين والمدونين خلال فترة توليه منصب الوزير. وتم تسليمه حقيبة الأمن العام في عام 2016.

وبعد عام واحد من تعيينه، أشارت مزاعم إلى أن وكالة الأمن الفيتنامية اختطفت رجل أعمال فيتنامي في ألمانيا ونقلته إلى فيتنام.

وألحق الحادث أضرارا بالغة بالعلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا وفيتنام، ودفع ذلك الحكومة الألمانية إلى تعليق شراكتها الاستراتيجية مع فيتنام.