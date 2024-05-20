محافظ المنيا: الانتهاء من تجديد محطة مياه قلندول بملوى

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة مياه قلندول بمركز ملوى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، مؤكداً جاهزيتها استعدادًا لتشغيلها ودخولها الخدمة.

وفى هذا السياق، كلف المحافظ رئيس مركز ملوى بمتابعة أعمال رفع كفاءة المحطة، مشدداً على تذليل أي عقبات تعرقل سير العمل، لضمان الانتهاء منها في الموعد المحدد ودخولها الخدمة.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد السايس رئيس المركز، أن المحطة تم رفع كفاءتها من 30 لتر/ ثانية إلى 60 لتر/ ثانية وهى تخدم أكثر من 70 ألف مواطن فى 10 قرى تابعة بنطاق المركز.