تقرير: قوات التحالف الدولي تسقط طائرة مسيرة في حقل كونيكو للغاز بشرق سوريا

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي طائرة مسيرة في حقل "كونيكو" للغاز شمال دير الزور بشرق سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم الإثنين ، إن "الطائرة المسيرة (الدرون) تابعة للمجموعات الموالية للميلشيات الإيرانية"، مشيرا إلى أنه لم معلومات عن خسائر مادية أو بشرية حتى اللحظة.

ووفق المرصد: "يعتبر هذا الاستهداف هو الأول من نوعه في شهر مايو الجاري".

وتنتشر في سوريا تسع قواعد أمريكية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور وست في محافظة الحسكة.