الخطوط السعودية تعلن أكبر صفقة لشراء 105 طائرات من إيرباص

أعلن مدير عام مجموعة الخطوط السعودية إبراهيم العمر، اليوم الإثنين، عن صفقة لشراء 105 طائرات مؤكدة من شركة إيرباص من طراز [A320neo و A321neo] بهدف توسيع وتحديث أسطولها وتعزيز الربط الجوي مع دول العالم، لتكون أكبر استثمار في تاريخ الطيران السعودي.

وقال العمر، في كلمة بمؤتمر مستقبل الطيران 2024 الذي بدأ عماله اليوم في العاصمة السعودية الرياض، إن هذا الاستثمار يأتي ضمن أولويات المجموعة في عصرها الجديد، والتي تتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.

وأضاف أن المجموعة السعودية سوف تتسلم الطائرة الأولى في الربع الأول من عام 2026، بالإضافة إلى 88 طائرة جديدة سيتم استلامها في السنوات الخمس المقبلة.