وفد شبابي من مؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية يزور الجامعة العربية

استقبلت جامعة الدول العربية ، اليوم الاثنين، وفد شبابي من مؤسسة "آنا ليند" الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين المبرمة في عام 2019 بهدف دفع التعاون بين الجانبين في مجالات الشباب، ودعم تطوير واعداد التقارير ذات الصلة بالتفاعل بين الثقافات، وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية ونشر مفهوم المواطنة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، أن وفداً شبابياً يضم 35 شاباً يمثلون منظمات المجتمع المدني في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، ومن المتابعين لبرنامج "القيادة لشباب المجتمع المدني"، لمؤسسة "آنا ليند"، أدى زيارة إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تم خلالها إطلاع الوفد على أنشطة الجامعة العربية واستعراض أبرز مبادراتها في مجالي المجتمع المدني والشباب، كما تم القيام بجولة لأهم معالم مقرها التاريخي بالقاهرة ولا سيما ما تزخر به المكتبة من منشورات ووثائق وصور تستعرض مسيرة العمل العربي المشترك منذ تأسيس جامعة الدول العربية في مارس 1945.

وأكدت أبو غزالة حرص الأمانة العامة للجامعة العربية على تعزيز تعاونها مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العربية ودعم مختلف المبادرات الشبابية ونشر ثقافة الحوار والتفاهم بين الحضارات إيماناً بدور الشباب العربي لا سيما المنخرط في العمل المدني في المساهمة في رفع التحديات ومعالجة القضايا الملحة التي تشهدها المنطقة العربية وفي مقدمتها السلام والأمن، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، والبطالة وسوق العمل، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات التي تصدرت الأجندات الدولية مؤخراً، ومن بينها تغير المناخ، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي.