الجيش الأمريكي: ما من طائرة أمريكية كانت تحلق فوق إيران

قال الجيش الأمريكي إنه لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل فوق المجال الجوي الإيراني يوم الأربعاء، وذلك بعد أن ذكر موقع إخباري يديره الحرس الثوري الإيراني أن طائرة أمريكية مسيرة أسقطت فوق إقليم هرمزجان بجنوب إيران.

وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل من منتصف ليل الأربعاء "لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم".

وأحجم أوربان عن التعليق بأكثر من هذا.

كان الجيش الأمريكي قد أكد منذ أيام محاولة من جانب إيران لإسقاط طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي كما أكد إسقاط واحدة في السادس من يونيو من قبل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.