الهند تنشئ وزارة جديدة للمياه

أنشأت حكومة الهند وزارة جديدة للتعامل مع نقص المياه في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ذات الـ3ر1 مليار نسمة أسوأ أزمة مياه في تاريخها.

وقال الرئيس رام ناث كوفيند اليوم الخميس إن الممارسات التقليدية للحفاظ على المياه تندثر فيما يتم ردم البرك والبحيرات لبناء منازل، وربما يزيد الاحتباس الحراري الأزمة سوءا.

وأضاف الرئيس أمام البرلمان: "يجب أن نحافظ على المياه من أجل أطفالنا وأجيال المستقبل. وخطوة إنشاء /وزارة للطاقة المائية/ حاسمة في هذا الاتجاه".

وتشكلت الوزارة أواخر الشهر الماضي عندما حقق حزب بهاراتيا جاناتا المنتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي ثاني فوزا ساحقا في الانتخابات العامة الهندية.

وجاءت الخطوة فيما تواجه مدينة تشيناي الهندية نقصا حادا في المياه.

وتوقع مسؤولو الطقس أيضا موسم مطر شحيحا، ما يضع تحديات أمام قطاع الزراعة، الذي يشكل المصدر الرئيسي للعيش لنحو 58 بالمئة من سكان الهند.

وجاء في تقرير حكومي صدر العام الماضي أن الهند تواجه أسوأ أزمة مياه لها على الإطلاق في ظل معاناة نحو 600 مليون شخص من نقص المياه، من المرتفع إلى الحاد، ووفاة نحو 200 ألف شخص جراء الحصول غير الملائم للمياه الصالحة للشرب.

وأضاف التقرير: "بحلول 2030، من المتوقع أن يصل طلب البلاد على المياه إلى ضعف الموارد المتاحة، مما يعني ندرة حادة للمياه بالنسبة لمئات الملايين من البشر، وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 6 % ".

وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن تنفد المياه من 21 مدينة كبرى عبر الهند، ليتضرر من هذا مئة مليون شخص.