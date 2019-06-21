سفارتا أمريكا في أوغندا وتنزانيا تحذران من هجمات محتملة

أصدرت سفارتا أمريكا في أوغندا وتنزانيا تحذيرات" من شائعات تتعلق بهجمات وشيكة" في مناطق يرتادها الأجانب بصورة متكررة.

وقالت السفارة الأمريكية في كمبالا اليوم الخميس: " هناك شائعات بشأن هجمات وشيكة في مناطق يرتادها الأجانب في شرق أفريقيا، وتشمل أوغندا". ويأتي هذا التحذير بعد يوم من إصدار السفارة الأمريكية في دار السلام تحذيرا مماثلا.

وجاء في التحذيرين إن السفارتين " ليس لديهما دليل ملموس بشأن التهديد أو معلومات حول أي توقيتات"، ولكنهما أضافا أنه يتعين على المواطنين تجنب الأماكن المزدحمة وتوخي الحذر.

وقالت بريطانيا في صفحتها الرسمية الخاصة بنصائح للسفر: " خلال عام 2010 وقعت هجمات بقنابل في كمبالا، في أماكن كانت تعرض المباراة النهائية لكأس العالم، مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة الكثيرين. أعلنت حركة الشباب (الصومالية) مسؤوليتها عن الهجوم وهددت بشن مزيد من الهجمات في المنطقة".

وفيما يتعلق بتنزانيا، قالت بريطانيا " من المرجح أن يحاول الإرهابيون تنفيذ هجمات"، مضيفة أن تنزانيا لم تشهد أعمالا إرهابية كبيرة منذ تفجير السفارة الأمريكية في دار السلام عام 1998.