نقص حاد في أعداد حراس الإنقاذ في حمامات السباحة بألمانيا

تشهد حمامات السباحة في ألمانيا نقصا حادا في أعداد حراس الإنقاذ، مع تدفق أعداد كبيرة من المواطنين على أحواض السباحة لمواجهة حر الصيف، لكن النقص في الحراس المدربين يعني أن بعض المنشآت تضطر إلى إغلاق أبوابها مؤقتا أو الحد من ساعات العمل.

وتشير التقديرات إلى أن هناك نقص يصل إلى 2500 في أعداد رجال الإنقاذ على الأقل، في ما يقرب من ستة الآف مجمع تديرها السلطات المحلية أو الشركات الخاصة في جميع أنحاء البلاد.

وأشار موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي، أنه ترتبط المشكلة أيضًا بالنقص الهائل في ألمانيا من العمال المهرة في العديد من الصناعات، ونقص المعروض في سوق العمل.