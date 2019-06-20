قادة أوروبا يبحثون الموافقة على هدف مشترك لتحقيق الحيادية التامة للكربون بحلول 2050

من الممكن لقادة الاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون حاليا في بروكسل من أجل إجراء مباحثات، أن يشيروا للمرة الاولى، إلى هدف مشترك لتحقيق الحيادية التامة بالنسبة للكربون، بحلول عام 2050، وذلك وفقًا لمسودة منقحة لاستنتاجات القمة، اطلعت عليها وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ).

ويدعو نص المسودة إلى العمل من أجل المضي قدما في "وضع الشروط والحوافز وإطار العمل التمكيني، في مكانها، لتحديد كيفية ضمان الانتقال إلى اتحاد أوروبي محايد بالنسبة للمناخ بحلول عام 2050".

ومع ذلك، من المرجح أن يحتدم النقاش في قمة اليوم الخميس، حيث لا تشترك جميع عواصم دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 28 دولة، في هذا الهدف.

ومازالت العديد من الدول الأعضاء - وخاصة في شرق أوروبا - تعتمد اعتمادا كبيرا على الوقود الأحفوري مثل الفحم. وترى تلك الدول أن الأهداف الطموحة بصورة كبيرة، ستكون مكلفة وستعوق قدرتها التنافسية.

وتؤكد المسودة على أنه "يجب أن تحافظ (أي إجراءات) على التنافسية الأوروبية، وأن تكون عادلة ومتوازنة اجتماعيا، وأن تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية للدول الأعضاء وأن تحترم حقها في اتخاذ قرار بشأن مزيج الطاقة الخاص بها".

وكان مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي قال أمس الأربعاء، إن الغالبية "العظمى" من الدول الأعضاء، مستعدة لقبول هدف 2050، مضيفا أنها لم تحقق بعد الإجماع المطلوب.

من ناحية أخرى، دعت منظمة "أوكسفام" لمكافحة الفقر، اليوم الخميس، زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات جريئة.

ولا تعني الحيادية التامة بالنسبة للكربون خفض الانبعاثات عن طريق التحول إلى لمصادر الطاقة البديلة، وتقنيات فعالة في استهلاك الوقود فحسب، ولكن أيضا تعويض انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال إجراءات مثل احتجاز الكربون وزراعة الأشجار.