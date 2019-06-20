بوتين: روسيا هي القوة العسكرية العظمى الوحيدة التي تقلص الإنفاق العسكري

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستقلص الإنفاق العسكري في عام 2020 إلى 2.87%، وفي عام 2021 إلى 2.8% من الناتج الإجمالي المحلي، مؤكدا أن روسيا هي القوة العسكرية العظمى الوحيدة التي تقلص الإنفاق العسكري.

وقال بوتين خلال "الخط المباشر" مع المواطنين الروس، اليوم الخميس، "لقد بلغ الإنفاق العسكري الروسي في عام 2017 نسبة 3.4% من الناتج الإجمالي المحلي، وفي العام الجاري وصل إلى 2.9%".

وأوضح أنه بالرغم من النفقات العسكرية المتواضعة لروسيا، إلا أنها تسبق منافسيها بخطوتين أو ثلاث خطوات في المجال العسكري، مشددا على أنه لا يوجد بلد في العالم لديه مثل هذه الأسلحة الأسلحة عالية التقنية.