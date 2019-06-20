ميركل لا ترى ضغط وقت في التوصل لاتفاق بشأن شغل مناصب قيادية بالمفوضية الأوروبية

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أعتقادها بأنه ليس هناك ضرورة التوصل لاتفاق بشأن شغل مناصب قيادية بالمفوضية الأوروبية خلال القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة.

وقالت ميركل اليوم الخميس قبل بدء القمة الأوروبية التي تستمر يومين والتي يأتي على رأس جدول أعمالها تعيين خمسة مناصب قيادية بالاتحاد الأوروبي: "لا يزال لدينا وقت لبضعة أيام".

وأضافت أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق ليلة الخميس/ الجمعة، لن يكون ذلك خطيرا للغاية، ولكنها أكدت أنه سيتم التوصل لحل حتى موعد الجلسة التأسيسية للبرلمان الأوروبي الجديد المقررة في الثاني من يوليو المقبل، وقالت: "كالعادة دائما يجب المضي خطوة خطوة".

وتتعلق حزمة المناصب المراد تعيينها في بروكسل بخليفة رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر وكذلك أربعة مناصب قيادية أخرى.

ومن جانبه يأمل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في أن يتم التوصل لاتفاق اليوم الخميس.