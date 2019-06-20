برنامج شامل لإعادة تدوير النفايات في موسكو بحلول عام 2020

أعلنت حكومة مدينة العاصمة الروسية موسكو عن برنامج شامل لإعادة تدوير النفايات على مستوى المدينة بحلول نهاية العام.

ونقلت صحيفة (موسكو تايمز) عن مكتب رئيس بلدية موسكو في بيان صحفي، إن الصناديق المنفصلة للمواد القابلة لإعادة التدوير ستظهر في أفنية جميع المباني السكنية بحلول أول يناير عام 2020.

وأكد البيان أن النظام الجديد سيقلل من كمية نفايات البلاستيك والزجاج والورق والكرتون والألومنيوم التي يتم إرسالها إلى مقالب القمامة، مشيرا إلى أنه سيتم تثبيت صناديق إعادة التدوير في المباني العامة والتجارية في وقت لاحق.

وأشارت الصحيفة إلى أن معالجة النفايات مشكلة رئيسية تواجه روسيا في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة القمامة، فيما نظم سكان العديد من المناطق الروسية احتجاجات ضد خطة لشحن نفايات موسكو إلى مدافن النفايات في جميع أنحاء البلاد.