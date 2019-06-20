تعرض مواقع إخبارية في ليتوانيا للقرصنة

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قالت وزارة الدفاع في ليتوانيا إنها ترجح تعرض عدة مواقع إلكترونية أخبارية للقرصنة.

ونسبت "خدمة البلطيق الإخبارية" في ليتوانيا لمتحدثة باسم الوزارة قولها إن مجهولين نشروا أمس الأربعاء أخبارا مختلقة على مواقع إلكترونية تابعة لصحيفتي "فالستسيو لايكراستيس" و "بلطيق تايمز".

وبحسب التقرير المختلق الذي نشر على الموقعين الإلكترونيين، فإن مياه نهر نيريس تلوثت عقب تجارب على أسلحة تحتوي على مواد مشعة، مما أدى إلى تلوث مياه المنازل في مدينة كاوناس، ثاني أكبر مدينة ليتوانية.

وقالت المتحدثة: "هذه أخبار مزيفة تهدف إلى الانتقاص من قدر الجيش الليتواني وتدريباته التي يشارك فيها حلفاء من حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

ويشارك حاليا نحو 4000 جندي من الناتو في مناورة "الذئب الحديدي" التي تجرى حاليا في ليتوانيا.

ووفقا للمتحدثة، أكد ممثلون عن الصحيفتين أن الخبر غير الحقيقي نشر بعد حدوث الهجوم الإلكتروني.

يشار إلى أن مواقع إلكترونية تابعة لوسائل إعلام ليتوانية تعرضت في السابق لهجمات إلكترونية مماثلة.