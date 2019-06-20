وزير خارجية سوريا: لا نسعي لمواجهة عسكرية مع تركيا ومستعدون للتطبيع معها بشروط

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن بلاده "لا تسعى لمواجهة عسكرية مع تركيا، لكن محاربتنا للتنظيمات الإرهابية أمر مختلف"، وأضاف "لم نعتدِ على أحد وما نريده تحرير أرضنا الذي هو حق مشروع لنا".

وطالب المعلم، في مقابلة مع قناة "الميادين" نشرت اليوم الأربعاء، تركيا بـ"التوقف عن تدريب وتسليح المجموعات الإرهابية، بالإضافة إلى سحب قواتها من الأراضي السورية"، معتبراً أنّه إذا لم تسحب قواتها فإنها سـ"تكون قوة احتلال لا فرق بينها وبين إسرائيل".

وأضاف المعلم "إذا التزمت تركيا بهذه الأمور من شأن ذلك أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات معها إن شاء الله".

وأشار المعلم إلى أنّ قطر وتركيا والسعودية "لا تملك قرارها بشأن عودة العلاقات مع سورية"، مبرزاً أنّ "التطبيع مع الامارات والبحرين وقف عند حد فتح سفارتيهما من دون أن يتطوّر".

كانت البحرين والامارات قد أعادتا فتح سفارتيهما في دمشق في نهاية العام الماضي.

وبخصوص النازحين السوريين، رأى المعلم أنّ من يعرقل عودتهم إلى سورية "هو الغرب الذي يربط ذلك بشروط التسوية السياسية"، مشدداً على أنّ بلاده "تقدم كل التسهيلات لعودتهم، واتهامنا بعكس ذلك قول يراد به باطل".

وأتهم وزير الخارجية السوري الحكومة اللبنانية بالتقصير في التنسيق مع الحكومة السورية في موضوع النازحين وليس العكس.

يشار إلى أن لبنان يستضيف اكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري فروا من الحرب التي اندلعت في بلادهم قبل اكثر من ثماني سنوات.