الصحة العالمية: 54 مليون دولار فجوة تمويل الاستجابة لمواجهة إيبولا في الكونغو الديمقراطية

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس اداهانوم أن هناك فجوة حرجة في تمويل عمليات الاستجابة لمواجهة إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تصل إلى 54 مليون دولار؛ إذ تحتاج المنظومة إلى 98 مليون دولار، لم تتلق منها سوى 44 مليونا.

جاء ذلك في بيان وزعته منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، في جنيف، عقب زيارة قام بها ادهانوم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للوقوف على تطورات مواجهة وباء إيبولا هناك، التقى خلالها مع رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية وزعماء المعارضة وزعماء دينيين. كما التقى أيضا مع قادة الأعمال وممثلي المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى في كينشاسا.

وحذر ادهانوم من أنه إذا لم يتم استلام الأموال، فإن المنظمة العالمية لن تتمكن من الحفاظ على الاستجابة لمواجهة الوباء عند مستواها الحالي، مشيرا إلى أن الشركاء الآخرين يواجهون جوانب قصور أيضا أدت بالبعض إلى خفض عمليات الاستجابة أو إيقافها.

وشدد ادهانوم على ضرورة أن تتكاتف جميع القطاعات هناك من أجل مواجهة الوباء، وحذر من أنه دون هذا التعاون فلن ينتهي تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ولفت مدير المنظمة الدولية إلى أن زيارته تلك هي التاسعة إلى البلد الإفريقي، مؤكدا أن هناك حاجة واضحة كذلك لاستخدام لقاح إيبولا بشكل أفضل باعتباره أداة فعالة للغاية إذا تم توفيره لجميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بحالة إصابة مؤكدة.

ودعا مدير عام منظمة الصحة المجتمع الدولي إلى دعم أنشطة الاستعداد لمواجهة الوباء في أوغندا وكذلك في البلدان المجاورة الأخرى لجمهورية الكونغو الديمقراطية.