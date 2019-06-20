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تنفيذ 1540 حكما قضائيا على هاربين من قضايا جنائية بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر فى : الخميس 20 يونيو 2019 - 1:30 م | آخر تحديث : الخميس 20 يونيو 2019 - 1:30 م

تمكن رجال مباحث تنفيذ الأحكام القضائية، بمديرية أمن المنيا، خلال حملة أمنية مكبرة، من تنفيذ 1540 حكما قضائيا على هاربين من قضايا جنائية، بمراكز المنيا المختلفة.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن حملة أمنية مكبرة لرجال مباحث تنفيذ الأحكام القضائية، من تنفيذ 1540 حكما قضائيا علي هاربين من قضايا جنائية، في مراكز المنيا المختلفة، شملت، (حبس جنائي – حبس جزئي – مستأنف).

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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