ظريف: أمريكا تكذب بشأن مكان وجود طائرتها عند إسقاطها

اتهم وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالكذب بشأن مكان وجود الطائرة الأمريكية بدون طيار عند إسقاطها، قائلًا إن الطائرة دخلت في المجال الجوي الإيراني.

وكتب ظريف في تغريدة على موقع تويتر للتدوينات القصيرة اليوم يقول: "إن الولايات المتحدة تشن إرهابًا اقتصاديا ضد إيران، وقامت بعمل سري ضدنا، والآن تخترق أراضينا".

وتقول الولايات المتحدة إن إيران أسقطت واحدة من طائراتها بدون طيار فى المجال الجوي الدولي، ووصفت الحادث بأنه" هجوم غير مبرر" ، بينما تزعم إيران أن طائرة الاستطلاع كانت تعمل فى مجالها الجوي.

وحذر ظريف قائلًا: "إننا لا نسعى إلى الحرب، ولكننا سوف ندافع عن سماواتنا وأراضينا ومياهنا بقوة".