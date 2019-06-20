محافظ كفر الشيخ يصدق على تشكيل لجنة لإنهاء اجراءات طرح أعمال صيانه ودعم مدرسة الكوم الأحمر بتكلفة مليون جنيه

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صدق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم لإنهاء إجراءات طرح أعمال صيانه ودعم مدرسة الكوم الأحمر بمركز بلطيم بتكلفة 993 ألف جنيه.

ويرأس تشكيل اللجنة كلاً من إبراهيم خضر "مدير عام الشئون المالية والادارية"، إيناس حسن سعيد "مهندس الابنية التعليمة بكفرالشيخ"، سعد كامل عامر "عضو قانونى"، محمود فتحي بركة "عضو مباني"، مجدى غلاب "توجيه مالي إداري"، السيد عبدالعزيز "عضو حسابات"، يوسف لطفى السعيد "عضو مشتريات"، بمديرية التربية والتعليم؛ على أن تختص اللجنة بالاتفاق المباشر وانهاء اجراءات طرح عملية صيانة ودعم مدرسة الكوم الأحمر بمركز بلطيم، لسرعة إنجاز الاعمال للضرورة الملحة والعاجلة طبقاً للقانون والصالح العام.