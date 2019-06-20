رئيس وزراء إيطاليا للاتحاد الأوروبي: روما ستخفض حجم عجزها المالي بنسبة 2ر0% العام المقبل

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيسبى كونتي، اليوم الخميس، إن بلاده ستخفض حجم العجز المالي لديها بنسبة 2ر0% العام المقبل، وأنها لا تسعى إلى الحصول على خدمات من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) أن تصريحات كونتي جاءت في خطاب أرسله إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي؛ بهدف تجنب توقيع عقوبات على الموارد المالية للدولة.

وأضاف كونتي، أن تهديدات مفوضية الاتحاد الأوروبي "مبهمة"، مشيرا إلى أن تفسيرها لقوانين الاتحاد الأوروبي تعرقل جهود نمو الاقتصاد.

يذكر أن مفوضية الاتحاد الأوروبي كانت قد هددت بفرض إجراءات صارمة على إيطاليا بسبب الطريقة، التي تدير بها العجز المالي الضخم لديها، حيث حثت روما على تبني إجراءات جديدة؛ لتحسين ماليتها العامة خلال العامين الجاري والمقبل.