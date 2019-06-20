هاني رمزي: زوار مصر سيشعرون بالأمان خلال البطولة الإفريقية

أكد هاني رمزي، مساعد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، أنه لا يشعر بالقلق على الأحوال الأمنية في مصر، في ضوء انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر، غدا الجمعة.

وقال رمزي، الذي احترف في الدوري الألماني لفترة طويلة، أن تعرض عدد من السائحين لتفجير بالقرب من الأهرامات، في مايو الماضي، "كان أمرا مفزعا"، غير أنه أكد في تصريحه لبوابة "تي أون لاين" الإلكترونية الألمانية، أن "زوار مصر سيشعرون بالأمان، وستفعل الحكومة كل ما بوسعها".

وأشار نجم دفاع المنتخب المصري، سابقا، والذي لعب أيضا 228 مباراة في الدوري الألماني، إلى الإجراءات الأمنية في الاستادات التي تستضيف مباريات أكبر بطولة أفريقية لكرة القدم، وأضاف: "سيدخل الجمهور، على سبيل المثال، الاستاد ببطاقات محجوزة باستخدام بطاقة الهوية، فكل شيء يخضع للمراقبة".

وشدد رمزي الذي لعب لصالح فريقي فيردر بريمن وكايزرسلاوترن الألمانيين، على أن كارثة استاد بورسعيد التي وقعت في أول فبراير عام 2012، وقتل فيها أكثر من 70 شخصا، لن تتكرر.

وقال هاني رمزي إن أحداث في ساحات كرة القدم في مصر وقعت خلال مباريات بين فرق متنافسة "ولكن مثل هذه الأحداث لا تقع أثناء مباريات المنتخب".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة بين 21 يونيو و 19 يوليو، ويرشح رمزي بلاده للفوز بالبطولة.

ويعلق المصريون آمالا عريضة على نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مهاجم المنتخب، للفوز بالبطولة، "فهو أحد أفضل لاعبي العالم، وسيكون اللعب إلى جانبه مصدر حماسة لشباب المنتخب"، بحسب رمزي، والذي تابع قائلا: "صلاح قدوة لملايين الشباب في المنطقة، ومثال حي على أن باستطاعة هؤلاء الشباب أن يحققوا شيئا رغم كل المشاكل التي تواجههم، نحن جميعا محظوظون به".