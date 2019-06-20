تحرير 2326 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ

شنت مباحث المرور بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حملة مرورية مكبرة بمدينة كفر الشيخ بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور ، تحت إشراف الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ ، واللواء فريد مصطفى صابر مدير أمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٣٢٦ مخالفة مرورية متنوعة ومختلفة، منها عدم وجود طفاية الحريق بالسيارة أثناء القيادة ، وعدم وجود حزام الأمان بالسيارة أثناء القيادة، والسرعة الزائدة للسيارة أثناء القيادة، واستخدام الموبايل أثناء القيادة ، والقيادة بالطريق المخالف ، وانتظار السيارات بطرق وأماكن مخالفة للانتظار، وانتهاء رخصة القيادة للسيارة وغيرها من المخالفات المرورية المختلفة.

كما تم ضبط ٩ مركبات توكتوك غير مرخص، و٧ درجات بخارية بدون لوحات معدنية، وتم تحرير محاضر بالمضبوطات والتحفظ عليها.