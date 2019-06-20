وفد أممي - أوروبي مشترك يزور جمهورية مالي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي عن زيارة وفد من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى العاصمة المالية باماكو تبحث خلالها مع المسؤولين هناك التعجيل بتنفيذ اتفاق السلام واستعادة سلطة الدولة في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد.

وقالت البعثة - في بيان نشرته وكالة الأنباء المالية الرسمية فجر اليوم الخميس - "إن السيدين جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام و بيدرو سيرانو نائب الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي سيزوران باماكو في وقت لاحق اليوم وسيتبادلان مع المسؤولين بجمهورية مالي والشركاء الرئيسيين الآخرين دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لجهود التعجيل بتنفيذ اتفاق السلام واستعادة سلطة الدولة في شمال ووسط مالي".

وأكدت البعثة - في بيانها - أن الزيارة ستعزز الشراكة بين المنظمتين الأممية والأوروبية من ناحية وبين جمهورية مالي من ناحية أخرى.