ملياردير من هونغ كونغ يتبرع بتحمل مصاريف صف جامعي كامل

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الملياردير لي كا شينغ يتبرع بتحمل نفقات تعليم صف جامعي صيني كامل

تعهد لي كا شينغ، أغنى أغنياء هونغ كونغ، بدفع نفقات دراسة صف كامل في إحدى الجامعات في البر الصيني من خلال مؤسسته الخيرية.

وستمول مؤسسة لي كا شينغ الصف الملتحق بجامعة شانتو في عام 2019 لمدة تصل إلى خمس سنوات.

يذكر أن ثروة لي، البالغ من العمر 90 عاما، تناهز الـ 30,4 مليار دولار أمريكي، حسبما تقول مجلة فوربس.

وكان الملياردير الأمريكي روبرت ف. سميث قد اتخذ خطوة مماثلة في الشهر الماضي، إذ تبرع بتحمل مصاريف صف كامل في احدى الجامعات الأمريكية.

وستتحمل مؤسسة لي كا شينغ كافة نفقات الدراسة لصف كامل لمدة أربع إلى خمس سنوات، بدءا من الصف الذي يلتحق في عام 2019 في جامعة شانتو الواقعة في إقليم غوانغدونغ الصيني.

وسيكلف المشروع 100 مليون يوان صيني (14,4 مليون دولار أمريكي) سنويا.

وقالت المؤسسة في تصريح "تأمل المؤسسة في أن ترفع هذه الخطة الكثير من الأعباء المالية عن كاهل أسر الطلبة، وأن تشجع الطلبة أنفسهم على السعي لتحقيق مصالحهم وأهدافهم والاستزادة من طلب المعرفة لإعداد أنفسهم للتصدي للتحديات التي يجلبها اقتصاد عالمي يزداد تعقيدا".

"سوبرمان"

ولي كي شينغ، وهو ملياردير عصامي بدأ حياته كناسا في أحد المصانع، يحتل الموقع 28 في قائمة فوربس للأثرياء في عام 2019.

وكان قد تقاعد من إدارة إمبراطوريته التجارية في العام الماضي بعد أن سلم زمامها لولده الأكبر فيكتور لي.

ومجموعتا الشركات التي تملكها أسرة لي - وهما سي كي هاتشيسون هولدينغز وسي كي أسيت هولدينغز - لهما مصالح واسعة في قطاعات عدة منها المبيعات والاتصالات الهاتفية والطاقة الكهربائية.

وكان لي من أول أثرياء هونغ كونغ الذين قرروا استثمار أموالهم في البر الصيني، وتمثل العقارات جزءا مهما من ثروته.

ومنحت بريطانيا لي كا شينغ لقب سير في عام 2000، ويطلق عليه لقب "سوبرمان" للنجاحات التي حققها في مجالات الأعمال والاستثمارات.

وتأتي مبادرة لي عقب خطوة مماثلة للملياردير الأمريكي روبرت ف. سميث، الذي أصاب بالصدمة مجموعة من طلبة الصف المنتهي في مدينة اتلانتا بولاية جورجيا عندما أخبرهم بأنه مستعد لتحمل كل الديون الطلابية التي في ذممهم.

وسيستفيد نحو 400 طالب من مبادرة سميث في تحمل ديونهم التي تقدر بـ 40 مليون دولار.