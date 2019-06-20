أحمد صلاح حسني عن «حكايتي»: «الحالة اللي بينا في اللوكيشن وصلت للناس»

•«تعلمت كثيرا من أحمد بدير.. وكنت بحضر التصوير عشان أسرقه»

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه سعيد بالحالة التي جمعت بين الفنانين في مسلسل «حكايتي»، موضحًا أنه كان هناك حالة من الحب والتواصل بين الفنانين وبعضهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الأربعاء، «الحالة اللي بينا في اللوكيشن وصلت للناس، وومن كبيرنا الأستاذ أحمد بدير حتى أصغر ممثل من الشباب بنحب نتفرج على بعض، وكنت بروح أقعد معاهم أتفرج على المشاهد في اللي بيصوروها».

ومازح الفنان أحمد بدير، الذي حل ضيفًا على البرنامج قائلًا: «مساء الخير يا أستاذ أحمد، أنا كنت بقولهم مشاهدي معاه كانت قليلة زودوها شوية، وكنت بروح أتفرج عليه وهو بيصور عشان أسرقه وأشوفه بيمثل إزاي، ويحضر للدور إزاي، وطبعا هو أكبرنا مش سنًا وكمان على المستوى الفني»، موضحًا أنه تعلم كثيرًا من الفنان الكبير والقدير أحمد بدير.

وتدور أحداث المسلسل حول «داليدا» الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، ووتوالى الأحداث الدرامية في حياتها.

يُذكر أن مسلسل «حكايتي»، بطولة كل من ياسمين صبري، وأحمد بدير، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، ونهال عنبر، ومن إخراج أحمد سمير فرج.