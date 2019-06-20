فلكي كويتي: السبت المقبل يشهد أطول عدد ساعات النهار في الكويت والخليج

قال الفلكي الكويتي خالد الجمعان، إن يوم السبت المقبل، سيشهد أطول نهار خلال العام الجاري في الكويت ومنطقة الخليج؛ حيث سيبلغ عدد ساعات النهار فيه 14 ساعة ودقيقتين، مقابل 9 ساعات و58 دقيقة في الليل.

وعزا الجمعان - في تصريح صحفي اليوم الخميس - ذلك إلى الموقع الجغرافي للكويت، كونها تقع في الطرف الشمالي للخليج العربي، لافتا إلى أنه كلما كان الاتجاه شمالا، ازداد عدد ساعات النهار، وصولا للقطب الشمالي، الذي يبلغ النهار فيه ستة أشهر متواصلة.

وأوضح أن هذه الظاهرة تتكرر في كل عام، بسبب حركة أشعة الشمس ظاهريا، وبلوغها أقصى مدى لها في نصف الكرة الشمالي، مشيرا إلى أن تأثير هذا الأمر ينحصر في عامل الحرارة، التي تشتد خلال هذه الفترة من العام.

وأشار إلى أن من العوامل الرئيسية لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة، هو ارتفاع زاوية سقوط أشعة الشمس، التي تكون شبه عامودية على المنطقة، وتحديدا الكويت، إضافة إلى ازدياد عدد ساعات النهار (ساعات التسخين)، لافتا إلى أن الشمس ستبلغ أقصى ارتفاع لها في الكويت يوم غد الجمعة، والذي يتزامن مع طول النهار وقصر الليل في السنة.