جمعية كويتية: 20% زيادة في الحوادث المرورية بسب ارتفاع درجات الحرارة

أكد رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية، الدكتور بدر المطر، ازدياد الحوادث المرورية بنسبة 20% مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف؛ وذلك وفقا للاستنتاج الذي توصل إليه العلماء، بعد تحليل ملابسات وفاة نحو 2.5 مليون شخص في حوادث المرور.

ودعا المطر -في تصريح صحفي، اليوم الخميس- قائدي السيارات، والمسافرين برا إلى توخي الحيطة والحذر، وضرورة فحص السيارة بشكل تام، خاصة إطارات السيارات التي تعد أحد الأسباب الرئيسة للحوادث على الطرق، وغيرها من الأمور الفنية، محذرا في الوقت ذاته من الحمولة الزائدة عن الحد المسموح به على السيارة.

وشدد على ضرورة اتباع عدد من الإرشادات مع ارتفاع درجات الحرارة؛ لتفادي حوادث الطرق الناتجة عن حرائق السيارات، والإهمال في الصيانة الدورية للسيارة، والتي من أهمها مراجعة إطارات السيارات، بسبب ارتفاع ضغط الهواء مما يسبب انفجارها، بالإضافة إلى تجنب القيادة في الطرق شديدة الازدحام لتفادي ارتفاع درجة حرارة المحرك، والتحقق دائما من مياه (الردياتير) للحفاظ على معدل برودة محرك السيارة.