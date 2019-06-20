يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة جياني إنفانتينو للتدخل والتصدي لحالة الارتباك التي يعيشها الاتحاد الإفريقي برئاسة المالاجاشي أحمد أحمد.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في تقرير لها إلى أن إنفانتينو بصدد تعيين نائبته السنغالية فاطمة سمورة في منصب المفتش أو المفوض الأعلى من الاتحاد الدولي لإعادة هيكلة وحوكمة الكاف، وذلك تحت إشراف رئيس الفيفا وأحمد في آن واحد.

وأضافت أنه حال قبول هذا الاقتراح، ستتولى نائب رئيس الفيفا مقاليد الأمور اعتبارا من أغسطس المقبل ولمدة 6 أشهر، وسيتم إعفائها من بعض واجباتها في الاتحاد الدولي.

وستكون فاطمة مسؤولة أيضا عن إجراء تعديلات جذرية واتخاذ خطوات نحو الإصلاح، وذلك وفقا لتسريبات كشفت عنها (بي بي سي).

وأوضحت أن أي قرار في هذا الشأن يجب أن يتم اعتماده أولا خلال كونجرس الاتحاد الإفريقي، الذي سيقام في مصر يوم 18 يوليو المقبل.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة لتصدي لحالة الجدل المثار حول رئيس الاتحاد الإفريقي بعد اتهامه مؤخرا بالفساد وتلقي رشاوى، وخضوعه للتحقيق أمام السلطات الفرنسية ثم لجنة القيم بالاتحاد الدولي بخلاف الأزمة الكبيرة بشأن إعادة نهائي دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وتابعت بي بي سي في تقريرها أن أحمد أحمد وقراره بشأن تعديل روزنامة استضافة بطولات كأس أمم إفريقيا 2019 و2021 و2023 من الملفات التي تثير الشكوك وعلامات الاستفهام حول ذمة رئيس الكاف.