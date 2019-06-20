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ترامب: إيران ارتكبت خطأ كبيرا


نشر فى : الخميس 20 يونيو 2019 - 5:13 م | آخر تحديث : الخميس 20 يونيو 2019 - 5:13 م

قال ترامب فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر "إيران ارتكبت خطأ كبيرا"

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عن أن دفاعاته الجوية استهدفت طائرة تجسس أميركية مسيرة وأسقطتها بعد دخولها أجواء البلاد.


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