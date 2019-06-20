«اقتصاد وعلوم سياسية» بالإسكندرية تناقش الصراعات العرقية والأثار المترتبة عليها

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افتتح الدكتور قدرى إسماعيل عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، المنتدى الأول لبحوث الدراسات العليا، بمشاركة أساتذة وباحثين وطلاب.

وخلال الجلسة التى ترأسها الدكتور أحمد وهبان رئيس قسم العلوم السياسية، تم مناقشة أبحاث تدور حول الصراعات العرقية ونشأتها والحروب والأثار المترتبة عليها.

وتناولت الجلسة نقاشا حول الديمقراطية داخل الأحزاب والتأكيد على اختيار قيادات الحزب من أعضائه مما يمنح الشرعية لتلك القيادات الحزبية وأثر الثورات العربية على الأمن الأوروبي، وبنية النسق وصنع القرار الخارجى فى إيران وظاهرة التعددية السياسية وشخصية الخميني وتأثيرها فى السياسة الخارجية وفى حرب الخليج الأولى.

وتتضمن الجلسة الثانية ورئاسة الدكتور عبد الرحمن يسرى عدد من الأبحاث منها ظاهرة هجرة العقول التى توجد فى الدول النامية بنسبة 80% و الدول المتقدمة 20%، والتى تعيق التنمية الاقتصادية.

كما تناولت أبحاث عن دور البنوك الإسلامية فى التنمية بطريقة مستحدثة والتجربة الماليزية واعتمادها على الاقتصاد الحر ورعاية الطبقات الفقيرة ومحدود الدخل.