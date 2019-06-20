بدأت إيران خطوتها الأول في التصعيد ضد أمريكا بعدما استهدفت قوات الدفاع الجوي الإيراني طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز مُخترقة الحدود الإيرانية، في الوقت الذي تنفي فيه وزارة الدفاع الأمريكية انتهاكها المجال الجوي الإيراني وأنها تم استهدافها في المجال الدولي.

التوتر بين الدولتين وناقوس الخطر بدأ بعد تصريحات شديدة اللهجة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن إيران ارتكبت خطًأ كبيرًا والطائرة الأمريكية المسيرة كانت في المجال الجوي الدولي، وأن البنتاجون لديها مايوثق ذلك.

وحول ما إذا كانت أمريكا تُفكر في ضرب إيران ردًا على إسقاط الطائرة علق ترامب قائلًا: "ستعرفون قريبا".

وربما ستكون الطائرة الأمريكية المسيرة هي بطل بداية الحرب بين أمريكا وإيران، وتقدم «الشروق» كل ماتريد معرفته عن الطائر.

وتتبع الطائرة "أم كيو4 سي" سلاح البحرية الأمريكية وهي إحدى نسخ طائرة "جلوبال هوك"، التي تتميز بالطيران على ارتفاعات شاهقة، ويمكنها التحليق لمدة 24 ساعة متواصلة، على ارتفاع يصل 16 كم من سطح البحر.

وتم تصميم الطائرة "أم كيو 4 سي" لتكون طائرة استطلاع بدون طيار، وتُنتجها شركة "نورثروب جرومان" الأمريكية، وتبلغ قيمة الطائرة الواحدة 35 مليون دولار.

وتستطيع الطائرة الطيران عاليًا فوق ساحة العمليات ولديها القدرة على التقاط الصور والفيديوهات وإرسالها في نفس اللحظة إلى أي مكان في جميع أنحاء العالم.

يبلغ طول الطائرة 14.5 متر، وارتفاع 4.6 متر، ويصل طول جناحيها 12.7 متر، ووزنها 14.5 طن، وتستطيع حمل أوزان تصل إلى 900 كيلو.

وتتمتع الطائرة المُجهزة للاستطلاع بأجهزة استشعار متعددة المجسات حيث تقوم بمهامها في نطاق 15 ألف كيلو، ويمكنها رصد الأهداف في دائرة محيطها 360 كم ويتم إدارتها بواسطة طيارين من قاعدة أرضية، وتصل سرعتها إلى 613 كم في الساعة.