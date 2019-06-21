محمد محمود: أتمنى اللحاق بمباراة القمة في نهاية الدوري

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أعرب محمد محمود لاعب وسط الأهلي عن أمله في اللحاق بمباريات الأهلي المتبقية في الدوري بما فيها لقاء القمة أمام الزمالك، حتي يتمكن من المساهمة في التتويج .

كشف محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي أن طبيبه المعالج سيحدد السبت، موعد عودته إلى الملاعب، بعد رحلة علاج استمرت لأكثر من 6 أشهر.

وأوضح محمود أن خبراء روس درسوا حالته بعد الاستجابة السريعة للعلاج، مؤكدًا أن طبيبه نصحه بالتأني وعدم الاستعجال.

وأردف لاعب وسط الأهلي : "كان مارتن لاسارتي وسيد عبد الحفيظ ومحمد يوسف على تواصل دائم معي، ووجدت تعاطف كبير من لاعبي الفريق وعلى رأسهم وليد سليمان وشريف إكرامي".

الجدير بالذكر أن محمد محمود تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة الأهلي أمام سموحة عقب انضمامه إلى الأهلي قادمًا من دجلة.