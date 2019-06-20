أحمد بدير: يجب التركيز على تقديم أعمال اجتماعية وإنسانية تفيد المجتمع

قال الفنان أحمد بدير، إنه يجب التركيز على تقديم أعمال درامية تحتوي على نماذج اجتماعية وإنسانية تفيد المجتمع.

وأضاف في لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الأربعاء،«بدل ما نركز على حرب رجال الأعمال والأكشن والفانتازيا والرعب زي برة، لأن إحنا معندناش الرفاهية دي، وهما يملوا من الأحداث الاجتماعية مفيش أحداث عندهم، ولابد من التركيز على القضايا الاجتماعية والإنسانية خاصة في هذه الظروف».

وأشاد بالفنان أحمد صلاح حسني، الذي كان حريصا على حضور تصوير مشاهد المسلسل بالرغم من عدم تواجده فيها، وتصويره مشاهد أخرى في الإسكندرية، لافتًا إلى المفارقات الكوميدية والمزاح بينهما أثناء تصوير المسلسل واصفا إياه بـ«المجتهد والمحترم».

وأكد على ضرورة تقديم الفنان القيمة والمبدأ، والابتعاد عن تقديم ما يضر المجتمع، متابعا: «بطلت أشرب السجائر في المسلسلات حتى لا يتعلم الأطفال حاجة سيئة، يجب أن يكون الفنان حريص على تقديم الإيجابيات، الله جميل يحب الجمال، ولو قولنا ده جزء من الواقع، لما نظهر الجزء السلبي 100 مليون هيشفوه والجزء ده هيكبر».

وأوضح أن مسلسل «حكايتي» لم يحتوى على مشاهد عنف أو ضرب للرصاص سوى مشهدين فقط، لافتا إلى أنه تلقى تهنئة من عددا من الفنانين على الملسل ومنهم الفنان القدير محمد صبحي.

وتدور أحداث المسلسل حول «داليدا» الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، وتوالى الأحداث الدرامية في حياتها.

يُذكر أن مسلسل «حكايتي»، بطولة كل من ياسمين صبري، وأحمد بدير، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، ونهال عنبر، ومن إخراج أحمد سمير فرج.