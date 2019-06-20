إسماعيل هنية: «التفاهمات مع إسرائيل دخلت مربع الخطر»

أكدت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، رفضها أي مشاريع اقتصادية تأتي للقطاع من الخارج، إذا جرى ربط هذه المشاريع بشروط سياسية.

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، في لقاء مع ممثلي الإعلام الأجنبي في غزة اليوم الخميس نقله الموقع الأليكتروني للحركة: إن الحركة لا تبيع المبادئ والوطن من أجل المال.

وحذر هنية من انهيار تفاهمات التهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة.

وقال هنية إن التفاهمات التي أبرمت مع إسرائيل برعاية مصرية وقطرية وأممية "دخلت مربع الخطر".

وعزا هنية ذلك إلى "تباطؤ وتلكؤ الاحتلال في تنفيذ بنود تلك التفاهمات وتعامله بعدم احترام مع جهود الوسطاء، والتعامل بمزاجية عالية، وعدم التزامه بالاستحقاقات المطلوبة منه".

وأكد أن حماس "متمسكة بهذه التفاهمات بسبب حرصها على إنهاء المعاناة داخل غزة، وتهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وتوفير حرية الحركة لهم، وتجنيب شعبنا العدوان".

وذكر أن حماس "اجتهدت في كل الاتجاهات لكسر هذا الحصار، وصولا إلى التفاهمات التي جرت برعاية مصرية أممية قطرية، لكن للأسف حتى الآن لم يشعر المواطن الفلسطيني في غزة بثمرة هذه التفاهمات".

واتهم هنية إسرائيل بالتهرب من تفاهمات حرية الحركة عبر معابر قطاع غزة، وأنها تتعامل بابتزاز بما يخص مساحة الصيد، وتعيق تنفيذ مشاريع الكهرباء والتشغيل وبناء المناطق الصناعية، وفرض قيود شديدة على دخول الأموال إلى غزة.

وشدد على أن قطاع غزة "يتعرض لحصار ظالم عقابا على خيار الديمقراطية"، منتقدا "عجز" المجتمع الدولي إزاء تطبيق القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بما في ذلك رفع حصار غزة.

وتتوسط كل من مصر وقطر والأمم المتحدة في مباحثات مستمرة منذ أشهر لتثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على خلفية مسيرات العودة التي تطالب برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.

وقتل 306 فلسطينيين خلال مواجهات مسيرات العودة مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة منذ انطلاق المسيرات في 30 مارس 2018 بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

ويأتي تصريح هنية على خلفية مؤتمر استثماري للمناطق الفلسطينية، وهو مؤتمر مثير للجدل، ينتظر أن يعقد في المنامة، عاصمة البحرين، يومي25 و 26 يونيو الجاري.

ويعتبر المؤتمر جزءا من خطة سلام أمريكية لتسوية الصراع في الشرق الأوسط وتقاطعه القيادة الفلسطينية، حيث ترفض خطة السلام الأمريكية وتطالب بدلا من ذلك بحل سياسي للصراع، وبإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

ورغم أن هنية يرفض مؤتمر البحرين، إلا أنه قال إن أي شخص يريد تنفيذ مشروع في قطاع غزة سيكون محل ترحيب.

وأعلن هنية عن مظاهرات للفلسطينيين في قطاع غزة وفي الخارج، أثناء انعقاد مؤتمر البحرين.

وتسيطر حركة حماس على السلطة في قطاع غزة منذ عام 2007، مما جعل إسرائيل تعزز حصارها على القطاع.

يعيش سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، في ظل ظروف صعبة، حيث يعانون من نقص مياه الشرب والتيار الكهربائي. وبحسب البنك الدولي فإن 52% من القادرين على الكسب في القطاع، بلا عمل. كما أن اثنين من بين كل ثلاثة شباب بلا عمل، وفقا للبنك.