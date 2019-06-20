عواصف عنيفة تؤثر على حركة المترو والقطارات في «تولوز» جنوب غربي فرنسا

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توقفت حركة مترو الأنفاق والقطارات في مدينة (تولوز) الواقعة في جنوب غرب فرنسا، بالقرب من الحدود الإسبانية على ضفاف نهر (جارون)، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الخميس، أن عواصف عنيفة ضربت مدينة (تولوز) الفرنسية ليلا.

وكان وزير الزراعة الفرنسي، ديدييه جيوم، قد أعلن -في وقت سابق- أن بلاده ستعلن حالة كارثة طبيعية بعد أن تسبب هطول الأمطار الغزيرة والعواصف في إفساد المحاصيل في جنوب شرقي البلاد.

يذكر أن المنطقة المتضررة، منطقة (أوفرن رون آلبس) تعتبر من أكثر المدن إنتاجا للغذاء في فرنسا، ومعروفة باسم (بستان فرنسا).