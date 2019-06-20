القوات السورية تشن هجوما على مواقع المعارضة في ريف حماة

شنت القوات الحكومية السورية والمجموعات الموالية لها هجوما صباح اليوم الخميس، على مواقع فصال المعارضة في ريف حماة الشمالي.

وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية: "تصدت وحدات من الجيش السوري لهجوم شنته المجموعات المسلحة على محاور قرى الجلمة وكفرهود والجديدة في ريف حماة الشمالي وكبدتهم خسائر كبيرة".

وأكد القائد الميداني، الذي رفض ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): " منذ الساعة الثانية من فجر اليوم والمجموعات المسلحة تستهدف نقاط الجيش على محاور الجلمة وكفرهود وبدأت قواتنا الهجوم والتقدم باتجاه مواقع تحت سيطرة المجموعات المسلحة".

وأكدت فصائل المعارضة، التي بدأت الهجوم فجر اليوم، مقتل وجرح العشرات من القوات الحكومية السورية، وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير النقيب ناجي مصطفى: "سقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر القوات الحكومية في غارات خاطفة على مواقعهم قرب قريتي كفرهود والجلمة وعودة مقاتلينا بسلام".

وأضاف مصطفى لـ (د. ب. أ): "تم تدمير دبابة للقوات الحكومية قرب قرية تل ملح الثوار، وتدمير عرية PMB ومقتل طاقهما غرب قرية كفرهود، إضافة لمقتل مجموعتين من عناصر القوات الحكومية بعد استهدافهم بقذائف مدفعية قرب قرية الجبين بريف حماة الشمالي".

من جانبه، قال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية، رفض ذكر اسمه، لـ(د. ب. أ): "استهدف الطيران الحربي الروسي صباح اليوم بلدات معرة حرمة والهبيط وكرسعة والمسطومة بريف إدلب الجنوبي، وتقوم فرق الدفاع المدني والإسعاف بانتشال الجرحى من تحت الانقاض، وقد سجل مقتل سيدة وإصابة أربعة اطفال في بلدة المسطومة".

إلى ذلك أفادت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للجيش الروسي في سوريا بأن مسلحي المعارضة استهدفوا طائرة حربية أمس.

وقالت إن "المجموعات الإرهابية استهدفت طائرة للقوات الحكومية، وبسبب المهارة العالية للطيار تمكن من الهبوط بمطار حماة رغم الإصابة، نعتقد أن المجموعات الإرهابية تمتلك أسلحة متطورة سُربت من مخابرات دول أجنبية".

وشهد يوم أمس أعنف غارات شنتها الطائرات الحربية الروسية والسورية على مدن وبلدات ريف حماة وادلب خلفت عشرات القتلى والجرحى.