مظاهرات شعبية في البصرة في ظل إجراءات أمنية عراقية مشددة

تظاهر مئات العراقيين اليوم الخميس أمام المبنى الحكومي في محافظة البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، فيما أغلقت القوات الأمنية مداخل المحافظة تحسبا لاتساع رقعة المظاهرات .

وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "المتظاهرين تجمعوا منذ وقت مبكر من صباح اليوم أمام مبنى محافظة البصرة احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالب الاهالي بتحسين الخدمات وخاصة الطاقة الكهربائية ومحاربة الفساد والحصول على وظائف حكومية وإنهاء مشكلة العاطلين عن العمل وسوء الإدارة في المحافظة".

وأوضح :"لقد حاصرت قوات أمنية كثيفة من مختلف الصنوف مكان المظاهرة ، وأغلقت الطرق والجسور المؤدية إليها من مناطق أخري ما أدى إلى حصول حالات زحام مروري كبير في شوارع المحافظة".

وبحسب شاهد العيان ، فإن المتظاهرين تمركزوا أمام مبنى المحافظة البديل بالاشتراك مع مجلس المحافظة في منطقة المعقل وسط إجراءات أمنية مشددة.

من جانب آخر ، عززت السلطات العراقية الإجراءات الأمنية في محيط المنشآت النفطية وحقول الانتاج التي تديرها الشركات الأجنبية في أرجاء محافظة البصرة .

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط ، في بيان صحفي ، "اتخذت وزارة النفط الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية المختلفة لكشف وملاحقة المتورطين في عملية قصف منشآت شركة الحفر العراقية والتي أدت إلى إصابة ثلاثة مدنيين فجر أمس الاربعاء في محافظة البصرة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم بأشد العقوبات".

وأضاف:"تم إحكام السيطرة على أمن المنشآت النفطية لمنع تكرار هذه الأعمال الإجرامية الجبانة والمحاولات اليائسة للإضرار بالمنشآت النفطية والضرب بيد من حديد على كل معتدٍ أثيم"، محذرا كل من "تسول له نفسه الإضرار بالصناعة النفطية أو الاعتداء على العاملين فيها، بأنه لن يفلت من قبضة القوات الأمنية".

وذكر أن وزارة النفط "تؤكد حرصها الشديد على سلامة جميع العاملين العراقيين والأجانب من خلال توفير ظروف العمل الآمنة والاستقرار المطلوب في الحقول والمواقع النفطية".

وقال المتحدث إن الاعتداء يوم امس "لم يؤثر على انسيابية العملية الإنتاجية والتصديرية في الحقول والمواقع النفطية".