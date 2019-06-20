وزير خارجية لبنان: يجب إيقاف بيع أملاك الأوقاف إلى المستوطنين الإسرائيليين

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن قضية (صفقة باب الخليل) في مدينة القدس تمثل محاولة لإنهاء الوجود المسيحي المشرقي في المدينة المقدسة، مشددا على أنه يجب أن يتوقف بيع الأملاك التابعة للأوقاف إلى المستوطنين الإسرائيليين.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أقرت قبل نحو 10 أيام صفقة أجريت عام 2005 لبيع 3 عقارات تراثية وتاريخية تابعة للطائفة المسيحية الأرثوذكسية في منطقة باب الخليل بالقدس، لإحدى الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية التي تنشط في عمليات شراء العقارات الفلسطينية التاريخية بالقدس، على الرغم من أن الصفقة جرت بطريق سرية وملتوية وغير قانونية ودون موافقة المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية في القدس.

وأضاف باسيل - في كلمة له خلال الذكرى 104 لمجازر (سيفو) التي ارتكبتها الدولة العثمانية بحق مجموعات مسيحية إبان الحرب العالمية الأولى، اليوم الخميس -: "لا يمكن لنا أن نتخيل مسيحيتنا من دون القدس مدينة القيامة، ولا يمكن أن نتصور إسلامنا من دون القدس، إذ من دونهما لا مشرق ولا وجود حر ولا إيمان حقيقي".

وتابع: "بعد 104 سنوات تغيرت شخصية القاتل وتبدلت أسماءه، ولكن تبقى الهوية واحدة برفض الآخر وعدم الاعتراف بحقه في الوجود، واتسعت دائرة انتماءات الضحايا.. فها هو تنظيم داعش الإرهابي يستهدف بمجازره المسلمين والمسيحيين وكل من لا يشبهه أو يمثل نقيضا لوجوده وآحاديته وعنصريته".

وأكد وزير الخارجية اللبناني أن بلاده بتنوعها استطاعت أن تسقط الإرهاب، وأن الطموح الآن أن تتحول الحياة السياسية اللبنانية من صراع بين الطوائف إلى تنافس بين المواطنين والمسئولين على العطاء والإنتاج في السياسة والاقتصاد، وأن يعلو الانتماء الوطني فوق قوانين المذاهب والطوائف.

وقال: "نحن مقتنعون أن تحقيق الانتماء الوطني والعدالة بين اللبنانيين هما ضمانة الوجود الحر والمتنوع، ونحن على اقتناع أن الانتماء الوطني يجعلنا أقوى في مواجهة الفكر الإلغائي أو التكفيري أو العنصري الآحادي".