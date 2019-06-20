محافظ جنوب سيناء: انتهينا من خطة تأمين مراكز الشباب خلال عرض بطولة أمم أفريقيا

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن انتهاء خطة تأمين المحافظة خلال انطلاق فعاليات كأس الأمم الإفريقية، وجرى مراجعتها مع الأجهزة الأمنية المختلفة لتأمين المراكز التي تعرض المباريات وتأمين المدن السياحية بالكامل.

وأضاف أن الجيش والشرطة بالتعاون و التنسيق مع مراكز الشباب والرياضة أنهت بالفعل عملية تأمين دخول وخروج المواطنين داخل مراكز الشباب التي تعرض المباريات عبر شاشات عملاقة، مشيرًا إلى أن شاشة العرض الكبيرة في شارع المنشية بالطور سوف تنقل الحدث وكذلك شاشات شرم الشيخ المنتشرة في الأحياء و الشوارع.

في نفس السياق قال مصدر أمني رفض ذكر اسمه، إن مديرية أمن جنوب سيناء أعدت خطة تأمين للمحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة تمثلت الخطة في توسيع دائرة الاشتباه وفحص أي شخص مشتبه به، واستمرار الاستنفار الأمني على طول الطرق الدولية وعند الأكمنة الثابتة و المتحركة, وعدم السماح لأي شخص بالعبور دون التحقق من هويته وسبب تواجده في سيناء.