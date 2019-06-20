اليونان تنتج 20 % من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة

أفاد تقرير عالمي عن الطاقة المتجددة بأن اليونان تعد واحدة من تسع دول حول العالم تنتج أكثر من 20 % من الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وجاء في تقرير حديث عن "الحالة العالمية للطاقة المتجددة لعام 2019"، الذي أعدته منظمة للطاقة المستدامة مقرها باريس، أنه على الرغم من أن مصادر الطاقة المتجددة مسؤولة حالياً عن 26 % من الإنتاج العالمي للكهرباء، إلا أن هناك حاجة إلى سياسات أقوى في جميع القطاعات حتى تصبح أنظمة الطاقة مستدامة.

وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية أنه يصادف صدور تقرير الحالة العالمية المتجددة لعام 2019 مرور 15 عاما منذ مؤتمر بون 2004، وهو المؤتمر الدولي التاريخي حول الطاقة المتجددة.