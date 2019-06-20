قال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، إن الخطاب الإفتائي يعد مسؤولية خطيرة، معقبًا: «فالدين جاء لعمران الكون وبناء القلب والنفس، وإذا بني الإنسان بناءً صحيحًا سيعمر هذا الكون».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأربعاء: «الفتوى تعد رافدًا من الروافد التي تبني الإنسان، لكن لا بد من إنسان متخصص في الفتوى، خاصة وأننا في عصر التخصص».

ولفت إلى أهمية التعاون والتكاتف بين الفئات والمجموعات البشرية المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة المشتركة، مضيفًا: «ولا بد من التعاون بين البشرية من أجل الاستفادة المشتركة بين البشر بما يخدم البشرية، والخطاب الإفتائي لا بد أن يدور في هذا الفلك».