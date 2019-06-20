مفتي الجمهورية: منهجية الأزهر بعيدة عن التحزب والاتجاهات السياسية

شدد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، على ضرورة اللجوء إلى المتخصصين في مسائل الفتوى، عند السؤال عن أمر ما، مشيرًا إلى أن العصر الحالي يعد عصر التخصص.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأربعاء، أن المنهجية التي يعلمها الأزهر في مناهجه تبتعد عن التحزب أو الاتجاهات السياسية، لتحقيق المصلحة العامة، معقبًا: «فالأزهر لم يعلمنا في إطار دائرة حزبية معينة».



وتابع: «عندما أسأل عن شيء ما، لا بد من اللجوء إلى المتخصص الحقيقي الذي تأهل وتعلم»، لافتًا كذلك إلى أن الكثير من الجماعات الإرهابية التي دمرت وقتلت الأنفس وهتكت الأعراض تعتبر بمثابة نبت شيطاني.