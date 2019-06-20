جونسون يواصل الصدارة في السباق على زعامة المحافظين في بريطانيا

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عزز المرشح الأوفر حظًا في سباق زعامة حزب المحافظين البريطاني بوريس جونسون تقدمه بعد إجراء اقتراع رابع، لاختيار من سيخلف رئيسة الوزراء وزعيمة الحزب تيريزا ماي.

وحصل جونسون على 157 صوتًا في التصويت الرابع للمشرعين، متفوقًا بفارق كبير على وزير البيئة مايكل جوف الذي حل ثانيا بـ61صوتا،بحسب الحزب.

وسوف يجرى النواب الـ313 اقتراعا خامسا في وقت لاحق من اليوم الخميس لاختيار مرشحين فقط لإجراء تصويت بريدي بين أعضاء الحزب الـ160 ألف.

ومن المتوقع الإعلان عن نتيجة السباق في الأسبوع الذي يبدا في 22 يوليو المقبل.

وخرج وزير الداخلية ساجد جاويد من السباق، بعدما حصل على أقل عدد من الأصوات بلغ 34 صوتا.

ومازال وزير الخارجية جيرمي هانت ينافس في السباق، عقب بفوزه بـ 59 صوتا.

وقال جونسون "أنا سعيد لحصولي على دعم أكثر من نصف النواب المحافظين في الاقتراع".

وكتب تغريدة قال فيها "أنا ممتن للغاية، ولكن أمامنا الكثير من العمل لنقوم به".

وكتب جوف تغريدة قال فيها: "سعيد للغاية لحصولي على المرتبة الثانية في أخر اقتراع".