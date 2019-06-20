مصادر: المعارضة تستهدف طائرة حربية للجيش السوري بصاروخ تركي

قالت مصادر في المعارضة السورية إنه تم إستهداف طائرة حربية تابعة للجيش السوري مساء الْيَوْم الأربعاء في محافظة إدلب شمال غرب سورية.



وأضافت مصادر إعلامية تابعة للمعارضة السورية أنه "تم استهداف طائرة حربية تابعة للقوات الحكومية في ريف إدلب الجنوبي من قبل هيئة تحرير الشام بصاروخ مضاد طيران تسلمته الهيئة من تركيا".



وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "مقاتلي جيش عمر بن الخطاب التابع لـ هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة أصابوا طائرة حربية للجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي، وشوهد الدخان يتصاعد منها ولَم نتمكن من تحديد أنها سقطت أم تمكنت من الوصول إلى مطار حماة العسكري".



وتعرضت مناطق ريف ادلب الْيَوْم لأعنف قصف جوي من قبل الطائرات الحربية السورية والروسية حيث استهدفت اكثر من 20 بلدة ومدينة، وقتل خلال القصف أكثر من 20 شخص وجرح العشرات أغلبهم من النساء والأطفال.